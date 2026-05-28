Череповецкая «Северсталь» объявила о продлении контракта с канадским защитником Томасом Грегуаром.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне с учётом матчей плей-офф Грегуар провёл 65 встреч, в которых набрал 21 очко по системе «гол+пас» — забросил четыре шайбы и сделал 17 результативных передач. Показатель полезности хоккеиста составил «+5».

Ранее защитник выступал в АХЛ, где за 72 матча записал на свой счёт 33 очка (7 голов и 26 передач) при показателе полезности «+9».

До перехода в КХЛ Грегуар также играл в чемпионате Швейцарии за «Клотен».