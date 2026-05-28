Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги сезона для столичной команды.

«Да плохо оценю сезон.  Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места.  У нас безальтернативное желание побеждать — это наша философия.  Поэтому оцениваю прошлый сезон и нашу общую работу плохо.  Мы проиграли и будем исправляться, меняться, усиливаться.  Надеюсь, что у нас получится оправдать доверие, которое возложено на нас нашей головной компанией.

Бесполезно искать плюсы, да и незачем.  Плюс может быть один — Кубок над головой.  Мы старались, пытались, но по факту прошедшего сезона видим свои ошибки, переработки, недоработки.  Видим хоккеистов, с которыми ошиблись, которые не удовлетворили нас.  Это всё надо менять и регулировать», — цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» со счетом 1-4 в серии.