Пресс-служба «Автомобилиста» высказалась о расставании с нападающим Стефаном Да Костой.

Стефан Да Коста globallookpress.com

«Причиной расторжения контракта с нападающим Стефаном Да Костой является то, что производится обновление команды в соответствии со взглядами нового тренерского штаба», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Автомобилиста».

Напомним, что новым главным тренером екатеринбургской команды стал Алексей Кудашов.

В минувшем сезоне Да Коста провел за «Автомобилист» 56 матчей, забросил 15 шайб и сделал 31 голевую передачу.