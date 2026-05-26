Сборная Швейцарии одержала победу над Финляндией (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

У швейцарцев дублем отметился Кен Егер, отличившись на 3-й и 56-й минутах встречи.

Еще по шайбе забросили Аттилио Бьяска на 1-й минуте и Нико Хишир на 59-й минуте.

В составе сборной Финляндии дубль оформил нападающий Александр Барков, отметившись голами на 32-й и 35-й минутах.

По итогам группового этапа сборная Швейцарии заняла 1-е место (группа А) с 21-м очком в активе. Финляндия расположилась на 2-й строчке (18). Обе сборные пробились в четвертьфинал чемпионата мира 2026-го года.