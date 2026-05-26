Сборная Швеции одолела Словакию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

В составе шведской национальной команды шайбы забросили Антон Фронделль на 16-й минуте, Якоб Сильверберг на 22-й минуте, Ивар Штенберг на 30-й и Оливер Экман-Ларссон на 59-й минуте.

У Словакии голами отметились Мартин Хромьяк на 4-й минуте и Марек Гривик на 36-й минуте.

По итогам группового этапа чемпионата мира Швеция заняла 4-е место (группа В) с 12-ю очками в активе. Сборная примет участие в четвертьфинале турнира.

Словакия расположилась на 5-й позиции (11 очков), завершив свое выступление на турнире.