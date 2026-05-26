Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свое продление контракта с клубом.

Евгений Малкин — нападающий «Питтсбурга»
Евгений Малкин — нападающий «Питтсбурга» globallookpress.com

Напомним, что стороны подписали соглашение на один год с зарплатой 5,5 млн долларов.

«Лучший город, лучшие фанаты!  Я остаюсь ещё на один год.  Бинго!  Сколько там мне предложили зарплату, я не знаю?  Может я смогу прибавить к сумме нолик.  Лучший день в моей жизни!» — сказал Малкин пресс-службе клуба.

Напомним, что россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.  Вместе с клубом Малкин завоевал 3 Кубка Стэнли.  Помимо этого, форвард входит в тройку лучших в истории клуба по всем основным статистическим показателям.