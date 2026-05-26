Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свое продление контракта с клубом.

Напомним, что стороны подписали соглашение на один год с зарплатой 5,5 млн долларов.

«Лучший город, лучшие фанаты! Я остаюсь ещё на один год. Бинго! Сколько там мне предложили зарплату, я не знаю? Может я смогу прибавить к сумме нолик. Лучший день в моей жизни!» — сказал Малкин пресс-службе клуба.

Напомним, что россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с клубом Малкин завоевал 3 Кубка Стэнли. Помимо этого, форвард входит в тройку лучших в истории клуба по всем основным статистическим показателям.