«Питтсбург» объявил о продлении контракта с российским нападающим Евгением Малкиным.

Стало известно, что «Пингвинз» подписали новое соглашение с россиянином на один год с зарплатой 5,5 млн долларов.

В нынешнем сезоне Малкин провел за «Питтсбург» 62 матча, забросил 21 шайбу и сделал 43 голевые передачи.

Россиянин выступает за «пингвинов» с 2006 года. Вместе с клубом Малкин выиграл Кубок Стэнли 3 раза (2009, 2016, 2017). Помимо этого, форвард входит в тройку лучших в истории клуба по всем основным статистическим показателям.