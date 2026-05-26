Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил перспективы ЦСКА в следующем сезоне КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Никитин работает в команде год, за это время он вспомнил все механизмы клуба, и теперь он станет строить команду. Вторая часть сезона показала истинную силу ЦСКА, думаю, ЦСКА будет бороться за выход в плей-офф, в котором пройдет очень далеко. "Красно-синие" будут одними из главных претендентов на Кубок Гагарина», — цитирует Крикунова LiveResult.ru.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» со счетом 1-4 в серии.