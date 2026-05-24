Сборная Дании одержала победу над Италией (3:2 Б) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

В основное время сборные обменялись голами. У датчан шайбы забросили Кристиан Вайсе Матиасен и Миккель Огор (оба гола — на 2-й минуте).

В составе сборной Италии дублем отметился Томми Пурделлер, отличившись на 21-й и 35-й минутах встречи.

Сборные довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась Дания. Победный бросок на счету Патрика Русселля.

После этого матча Дания занимает 6-е место в группе В с 5-ю очками в активе. Италия — на последней 8-й позиции (1).