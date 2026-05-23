Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над командой Венгрии в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 9:0.

Хет-триком в составе победителей отметился защитник Роман Йоси (19', 21', 22'). Капитан «крестоносцев» впервые в своей карьере забросил три шайбы в одном матче чемпионата мира.

Дублем отличился Денис Мальгин (34', 53'), по разу забросили Тимо Майер (32'), Кальвин Тюркауф (36'), Свен Андригетто (40') и Симон Кнак (56').

Венгры нанесли по воротам оформившего второй «сухарь» на турнире Леонардо Дженони всего десять бросков.

Швейцария с 18 очками сохраняет лидерство в группе А, Венгрия с тремя баллами осталась седьмой в турнирной таблице.