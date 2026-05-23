Экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о победе ярославской команды в Кубке Гагарина.

«"Локомотив" выиграл за счёт правильной и умной игры. Если посмотреть шестой матч, то под занавес третьего периода ярославцы пропустили две шайбы, но в целом в третьей двадцатиминутке выглядели солидно, не считая, повторюсь, нервной концовки. Просто в один момент гости сильно прижались к своим воротам, а когда дважды пропустили, начали играть более активно и не давать сопернику возможностей распоряжаться шайбой. Сразу видим результат: пассивно — следует расплата, агрессивно — у соперника нет времени что-то придумать.

Чего не хватило казанцам в финальной серии? Чуть-чуть эмоций и, может, какой-то изюминки. В целом по силе было видно, что "Локомотив" выглядит немного посолиднее, во вторых периодах это особенно бросалось в глаза», — цитирует Рябыкина «Чемпионат».

В решающей серии плей-офф железнодорожники обыграли «Ак Барс» со счетом 4-2 и во второй раз подряд стали обладателями Кубка Гагарина.