Экс-тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о победе ярославской команды в Кубке Гагарина.

«"Локомотив" выиграл за счёт правильной и умной игры.  Если посмотреть шестой матч, то под занавес третьего периода ярославцы пропустили две шайбы, но в целом в третьей двадцатиминутке выглядели солидно, не считая, повторюсь, нервной концовки.  Просто в один момент гости сильно прижались к своим воротам, а когда дважды пропустили, начали играть более активно и не давать сопернику возможностей распоряжаться шайбой.  Сразу видим результат: пассивно — следует расплата, агрессивно — у соперника нет времени что-то придумать.

Чего не хватило казанцам в финальной серии?  Чуть-чуть эмоций и, может, какой-то изюминки.  В целом по силе было видно, что "Локомотив" выглядит немного посолиднее, во вторых периодах это особенно бросалось в глаза», — цитирует Рябыкина «Чемпионат».

В решающей серии плей-офф железнодорожники обыграли «Ак Барс» со счетом 4-2 и во второй раз подряд стали обладателями Кубка Гагарина.