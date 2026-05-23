Знаменитый российский игрок и тренер Вячеслав Быков высказал своё мнение по поводу финала Кубка Гагарина.

«Поздравляю "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина. Они провели отличный сезон и завоевали заслуженный титул. В каких‑то моментах игрокам было тяжело, но они смогли переломить исход некоторых встреч и серий. Защищать титул чемпиона всегда сложно, так как соперники настраиваются на эту команду очень серьёзно и стараются играть с повышенным вниманием и концентрацией», — сказал Быков «СЭ».

Ярославский «Локомотив» в финальной серии переиграл казанский «Ак Барс» со счётом 4:2 и второй год подряд стал чемпионом России.