Знаменитый российский игрок и тренер Вячеслав Быков высказал своё мнение по поводу финала Кубка Гагарина.

«Поздравляю "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина.  Они провели отличный сезон и завоевали заслуженный титул.  В каких‑то моментах игрокам было тяжело, но они смогли переломить исход некоторых встреч и серий.  Защищать титул чемпиона всегда сложно, так как соперники настраиваются на эту команду очень серьёзно и стараются играть с повышенным вниманием и концентрацией», — сказал Быков «СЭ».

Ярославский «Локомотив» в финальной серии переиграл казанский «Ак Барс» со счётом 4:2 и второй год подряд стал чемпионом России.