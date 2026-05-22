Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о победе ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина-2026.

«Рука Хартли есть, но у него хорошие помощники. Я думаю, основной тактик — это, конечно, Майк Пелино. Когда он у нас был, мы тоже благодаря ему очень много выигрывали. В "Локомотиве" этот тандем сложился неплохо. Серёжа Звягин тоже молодец, ему повезло, что такой талантливый вратарь, плюс Звягин, естественно, что-то внёс, какие-то поправки сделал. Всё сложилось: и тренерский штаб, и руководство клуба, которое не меняется уже больше 30 лет. И Яковлев, и Юра Лукин — они сделали своё дело, зная, умея и имея огромный опыт.

Плей-офф был шикарный. Команды шикарные — и "Ак Барс", и "Локомотив". Шансы были 50 на 50. Плей-офф очень хороший. Единственное, что не было седьмой игры, но они стояли в одной шайбе от неё — могло быть вполне и седьмая игра. Могу сравнить с нашими играми со "Львом" в 2014-м — примерно того же уровня», — цитирует Величкина «Советский спорт».

«Локомотив» под руководством Боба Хартли во второй раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» со счетом 4-2.