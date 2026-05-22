Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о работе с главным тренером команды Бобом Хартли.

«И сложно, и позитивно. Боб — прекрасный специалист. Много разговоров, как у всех североамериканцев, индивидуальных собраний. Для себя многое подчеркнул. Бывали собрания и не очень хорошие, но это шло в копилку каждому. Отмечу: приятно поработать с такими специалистами», — приводит слова Рафикова «СЭ».

Под руководством канадского специалиста ярославцы завоевали второй Кубок Гагарина подряд. После победы в шестом матче финальной серии с «Ак Барсом» (3:2) Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.