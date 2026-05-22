Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о работе с главным тренером команды Бобом Хартли.

«И сложно, и позитивно.  Боб — прекрасный специалист.  Много разговоров, как у всех североамериканцев, индивидуальных собраний.  Для себя многое подчеркнул.  Бывали собрания и не очень хорошие, но это шло в копилку каждому.  Отмечу: приятно поработать с такими специалистами», — приводит слова Рафикова «СЭ».

Под руководством канадского специалиста ярославцы завоевали второй Кубок Гагарина подряд.  После победы в шестом матче финальной серии с «Ак Барсом» (3:2) Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.