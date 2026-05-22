Чемпионский парад «Локомотива» в честь победы в Кубке Гагарина состоится 24-го мая в Ярославле. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Стало известно, что «железнодорожники» проведут чемпионский парад в субботу, спустя несколько дней после победы над «Ак Барсом» в финальной серии.

«Локомотив» одолел казанскую команду со счетом в серии 4:2. В последнем шестом матче «железнодорожники» обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 в Казани.

Голкипер ярославской команды Даниил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2026.