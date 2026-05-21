Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался об игре защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера.
«В начале сезона Миллеру не давали столько свободы, сколько сейчас. По ходу дела в него поверили, и он однозначно справляется с возложенным на него доверием. Он переписал все мыслимые рекорды в текущем плей‑офф.
Его явные сильные стороны: катание и видение поля. Он летает по льду, не тратя много сил. Он физически силен и обладает хорошим кистевым броском. Его слабые стороны проявляются в обороне, но для атакующего защитника это совершенно нормально», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».
Миллер лидирует в гонке бомбардиров текущего Кубка Гагарина, набрав 22 (7+15) очка в 19 встречах. В регулярном чемпионате 24-летний американец набрал 47 (20+27) очков в 67 играх.