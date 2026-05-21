Нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина погибшим в авиакатастрофе хоккеистам ярославской команды в 2011-м году.

Александр Радулов — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Посвящаю эту победу игрокам "Локомотива", погибшим в 2011 году. Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с "Авангардом".

Как будем отмечать победу? Вам лучше этого не знать (смеется)», — сказал Радулов «Матч ТВ».

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд, в финале обыграв казанский «Ак Барс» со счетом в серии 4:2.