Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1) в пятом матче финала Кубка Гагарина.

«"Локомотив" лучше играл и заслуженно выиграл. Не знаю, фантастически ли, но мне понравилось. Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей команды.

Фактор вратаря есть в любом матче. В этом случае не только Билялова, но и Исаева. С "Авангардом" Даниил показывал не самый лучший хоккей, а вот с "Ак Барсом" действует очень хорошо. Билялов отдельные матчи провёл очень сильно, но в некоторых не выручал. Тут речь идёт не об их уровне, а об игре в отдельном матче. Уровень высокий у обоих. В этой серии побеждает Исаев, но я бы не сказал, что есть вина Билялова. Просто вратарь "Локомотива" сильнее играет.

Серия такая, что возможно все. "Локомотив" — фаворит только потому, что им осталось выиграть один матч, а "Ак Барсу" — два. После второй игры в Ярославле мне казалось, что казанцы доминируют. Они сыграли сильно, произвели на меня большое впечатление. Вот там была игра фантастической. Думал, они дожмут, но дальнейшее развитие серии показало, что сказывается опыт Ярославля игр в финалах», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 21 мая в Казани.