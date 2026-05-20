Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (4:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Первый раз такое вижу, когда в финале такие горки. Концентрация нужна, от неё многое зависит. Красковского подбадривали, он нам сегодня помог, ему помогли. Здорово, что он вернулся в состав.

На удаление Паника должна была быть правильная реакция. По дороге никаких проблем, в поезде было очень комфортно — спишь, отдыхаешь, готовишься. Вопрос скорее в том, чтобы больше с семьёй времени провести», — приводит слова Каюмова «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 21 мая в Казани.