Сборная Чехии одержала победу над командой Италии в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:1.

Итальянцы открыли счет во втором периоде после точного броска Ника Сарацино на 30-й минуте.

«Скуадра адзурра» лидировала до 46-й минуты, пока у чехов не отличился Марек Альшер. На 52-й минуте Якуб Флек вывел Чехию вперед, а за минуту до конца встречи Доминик Кубалик установил окончательный счет броском в пустые ворота.

Чехия набрала 10 очков и возглавила турнирную таблицу группы В. Италия по-прежнему без набранных баллов замыкает восьмерку.