Вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон получил травму бедра и в ближайшее время перенесёт операцию, сообщил журналист Джо Смит в соцсети X.

В клубе пока не могут точно сказать, успеет ли голкипер восстановиться к старту следующего сезона — это станет ясно после хирургического вмешательства и дальнейшей реабилитации.

В сезоне-2025/26 Густавссон провёл 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 133 шайбы и отразил 90% бросков.

«Миннесота» в плей-офф дошла до четвертьфинала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо» в серии со счётом 1-4.