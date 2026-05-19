Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Зукарелло высоко оценил игру своего партнёра по команде Кирилла Капризова.

Норвежский форвард заявил, что российский хоккеист полностью оправдывает свой контракт и является ключевой фигурой будущего клуба.

«Капризов — особенный игрок. Он заслуживает каждый доллар своего контракта. Очень рад, что он будет выступать за "Миннесоту" ещё много лет. Будущее команды выглядит очень захватывающе», — сказал Зукарелло The Athletic.

Со следующего сезона вступит в силу новый контракт Капризова с «Уайлд», по которому россиянин будет зарабатывать около 17 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов провёл 78 матчей в регулярном чемпионате, забросил 45 шайб и сделал 44 результативные передачи.