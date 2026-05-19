Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (4:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Классная, командная победа. В первом периоде, как у боксеров, была разведка боем, команды не раскрывались, не хотели ошибиться, а во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника. До такой степени, что один из ребят на лавке сказал, что Билялов еле дышит там. Второй период стал ключевым, забили, в третьем периоде довели игру до победы.

Почему победы и поражения в этой серии чередуются? Хороший вопрос. Если бы я знал ответ, у меня бы не было седых волос. Хоккей — это игра, мы играем через день, серия до четырех побед. В одной игре ты можешь доминировать, а в следующей у тебя не будет получаться. С другой стороны, есть соперник, который тоже показывает характер и желание. Ни один тренер не даст ответ на этот вопрос», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 21 мая в Казани.