Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом».

«Знаю не понаслышке силу "Ак Барса", мы с ними в "регулярке" сыграли шесть игр и перед сезоном два матча провели. Сразу понятно, какого уровня эта команда. Может, она неудачно стартовала в регулярном чемпионате. Но в любом случае это мощная, мастеровитая и сильная команда.

А "Локомотив" — естественно чемпионский состав, опыт и сильный тренер. В общем играют две равные команды, но "Ак Барс" — серьезный противник и претендент на чемпионство», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Счет в серии равный — 2-2. Пятый матч пройдет сегодня, 19 мая в Ярославле.