Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о раннем начале четвертого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1).

Никита Лямкин — защитник «Ак Барса» globallookpress.com

Напомним, что встреча между «Ак Барсом» и «Локомотивом» началась в 14:30 по московскому времени.

«Достаточно странно играть рано в финале Кубка Гагарина, здесь каждый час важен для восстановления. Дневной сон, своя рутина, мы этого придерживаемся.

Но в финале не должно быть таких ситуаций, чтобы мы играли в два часа, весь график нарушается. Лично мне тяжело подготовиться к игре», — передает слова Лямкина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 2:2. Следующая встреча между этими командами состоится 19-го мая в Ярославле.