Сборная Канады одержала победу над Италией (6:0) в матче чемпионата мира 2026-го года (группа В).

В составе канадской сборной дублем отметился Маклин Селебрини, отличившись на 16-й и 22-й минутах встречи.

Еще по шайбе забросили Дилан Холлоуэй на 9-й минуте, Фрейзер Минтен на 10-й минуте, Эван Бушар и Райан О'Райлли (оба гола — на 38-й минуте).

После этого матча сборная Канады занимает 1-е место в группе В с 6-ю очками в активе, а Италия — на последней 8-й позиции без набранных баллов.

В следующем поединке канадская национальная команда сыграет против Дании 18-го мая, а Италия встретится со Словакией 17-го числа.