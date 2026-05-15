Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет поделился своими мыслями о давлении, которое испытывает российский нападающий Матвей Мичков.

«Это его первый плей-офф. Он проводит лишь второй сезон в лиге. Думаю, если бы такое произошло с любым другим молодым игроком, никто бы особо ничего не сказал, но здесь есть дополнительное давление. Мы просто должны дать этому парню спокойно дышать, потому что, на мой взгляд, он серьезно прибавил», — сказал Токкет на пресс-конференции.

21-летний хоккеист сыграл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 51 очко (20 голов и 31 передача). В плей-офф он провел 8 игр и отметился одной результативной передачей.

«Флайерз» потерпели поражение от «Каролины» в серии второго раунда Кубка Стэнли со счетом 0-4.