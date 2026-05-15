Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4).

«Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник выжал голы из своих моментов, а мы — нет. Плотная игра, надо было больше угрожать воротам, не всё получалось. Матчи могут по-разному складываться, надо к этому готовиться, что-то доставать из себя. Идёт серия, идём шаг за шагом.

Мы всегда анализируем происходящее, идём с опытом, какие-то моменты учитываем при подготовке к матчу и из нашего прошлого. Каждый матч может складываться по-разному, мы прилагаем все усилия для успеха.

На протяжении всего сезона ведём активную игру в атаке, защитников подключаем впереди, не всё работает, сегодня недостаточно было таких моментов, но мы разберём матч. Соперник изучает нас, мы изучаем их», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» уступает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Следующая встреча между этими командами состоится 17-го мая в Казани.