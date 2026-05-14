Белорусский нападающий «Вашингтона» Илья Протас высказался о своем дебюте за «столичных» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Мой дебют получился очень запоминающимся, начиная от круга новичка, первой смены с Александром Михайловичем Овечкиным, игры в одном звене с братом (Алексеем Протасом) и Томом Уилсоном и важной победы и до первого результативного балла.

Поначалу немножко волновался, понадобилась пара смен, чтобы войти в игру, но со временем с каждой сменой чувствовал себя более уверенным. Хотел бы поблагодарить белорусских болельщиков за слова поддержки и приятные сообщения. Ещё раз большое спасибо», — сказал Протас на видео в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Илья Протас провел за «Вашингтон» 4 матча, забросил шайбу и сделал 3 голевые передачи.