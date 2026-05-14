На официальном сайте КХЛ появились претенденты на звание «Лучшего вратаря».

Там присутствуют Семён Вязовой из «Салавата Юлаева», Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда».

23‑летний Вязовой провёл 53 матча, в которых одержал 27 побед с 93,1 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,13.

26‑летний Исаев в 56 играх одержал 30 побед с 92,7 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,89.

30‑летний Серебряков в 54 встречах выиграл 35 раз. На его счету 91,1 % отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,14.

Сейчас из этого списка за победу в Кубке Гагарина борется только Даниил Исаев.

Победитель будет объявлен 28 мая во время церемонии закрытия сезона КХЛ.