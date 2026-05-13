Бывший форвард «Динамо» Алексей Терещенко оценил перспективы Леонида Тамбиева в качестве нового главного тренера команды.

«Оценивать можно только работу и результат. Буду смотреть и переживать за московское "Динамо", мой родной клуб. Желаю Тамбиеву успехов и удачи.

Это тренер с определенным взглядом на хоккей, у него есть свои мысли. Можно говорить все, что угодно, но работа в "Адмирале" и работа в "Динамо" для меня разные вещи. "Динамо" — топ‑клуб, как вы и сказали. Там высокие задачи и будет большое давление и со стороны руководства, и со стороны болельщиков. Поэтому думаю, долго ждать результата никто не будет. Опять же надо понять, кто из игроков придет и уйдет», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

Латвийский специалист возглавил «бело-голубых» сразу по окончанию для московской команды текущего сезона вместо Вячеслава Козлова, под чьим руководством «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от минских одноклубников.