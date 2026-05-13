Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о победе «Ак Барса» над «Локомотивом»(5:1) во второй игре финальной серии Кубка Гагарина.

«Могу отметить организационную игру "Ак Барса". Сыграли они достаточно аккуратно в обороне — заслуженная победа. "Локомотив" бегал за голами и у команды мало что получилось: эмоций много, желания много, но ничего из этого не вышло. Думаю, казанцы у себя дома потешат публику», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч состоится 15 мая в Казани.