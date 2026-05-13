Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал уход Евгения Корешкова с поста главного тренера «Трактора».

«Неправильно было менять тренера. Тем более, что они хотят взять иностранца. Корешков уже созрел, он мог бы работать, но не доверяют. Они всё думают, что если тренер из-за границы, то он лучше. Но это не так. Может, у "Трактора" с финансами проблемы, если говорить по слухам.

Думаю, потом руководство решит поменять менеджера, который привозит таких тренеров из юниорской лиги. У нас единицы из иностранцев хорошо работают, в основном были пролёты. Сколько раз брал "Локомотив", Минск. Иностранцы красиво рассказывают, но надо хорошо работать», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Под руководством Корешкова «Трактор» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса».