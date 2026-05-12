Бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поделися ожиданиями от работы Леонида Тамбиева на посту главного тренера «бело-голубых».

«Перспективы Тамбиева в "Динамо"? Оценивать можно только работу и результат. Буду смотреть и переживать за московское "Динамо", мой родной клуб. Желаю Тамбиеву успехов и удачи.

До этого у Тамбиева не было опыта работы в топ‑клубах? Это тренер с определённым взглядом на хоккей, у него есть свои мысли. Можно говорить всё что угодно, но работа в "Адмирале" и работа в "Динамо" для меня разные вещи. "Динамо" — топ‑клуб. Там высокие задачи, и будет большое давление и со стороны руководства, и со стороны болельщиков. Поэтому, думаю, долго ждать результата никто не будет. Опять же, надо понять, кто из игроков придёт и уйдёт», — цитирует Терещенко «Матч ТВ».

Напомним, что «бело-голубые» вылетели в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на стадии 1-го раунда, уступив минскому «Динамо» со счетом 0:4.