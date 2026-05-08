Новый главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

Леонид Тамбиев globallookpress.com

«Сделать характерную, боеспособную команду, чтобы она каждую игру показывала боевой хоккей. Задачи выиграть Кубок Гагарина нет, но все максималисты. Задача собрать неуступчивую, боевую команду. Это динамовской дух со времён Знарка.

Чувствуется ли шанс на трофей? Да, чувствую, это вызов и шанс мне как тренеру поработать с сильными игроками. Я буду аккуратен со словами. Конечно, буду ребят на это заряжать и они тоже этого хотят. Понятно, что вылет в первом раунде это не динамовская планка. Будет непросто, но в КХЛ легко никому не бывает.

На какой бюджет будет собрана команда? Я денег не касаюсь, я касаюсь спортивной составляющей. Дипломатия переговоров — зона ответственности спортивного директора. Денег я не касаюсь, я же не бухгалтер», — приводит слова Тамбиева «Матч ТВ».

Латвийский специалист возглавил команду вместо ушедшего Вячеслава Козлова.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минским одноклубникам 0-4 в серии.