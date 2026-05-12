Севастьян Соколов продлил соглашение с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Севастьян Соколов — нападающий «Нефтехимика» globallookpress.com

Стало известно, что Соколов подписал новый контракт с «волками» до конца сезона 2027/2028.

«Воспитанник ДЮСШ "Нефтехимик" и один из лидеров МХК "Реактор" влился в состав команды мастеров по ходу прошедшего сезона и за 28 матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина отметился 5 (2+3) очками», — цитирует пресс-служба клуба.

Ранее «Нефтехимик» продлил контракты с нападающими команды Никитой Попугаевым и Иваном Николишиным до конца сезона 2026/2027.