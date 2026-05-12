Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас сообщил, что в клубе хотят, чтобы российский нападающий Евгений Малкин остался, и уже ведут с ним переговоры о новом контракте.

«Мы прекрасно пообщались с Евгением, а также провели содержательные беседы с ним и его агентом. Мы очень хотели бы, чтобы он остался в команде, и продолжаем работать над этим вместе с его агентом», — цитирует Дубаса пресс‑служба «Пингвинз».

Нынешнее соглашение 40‑летнего Малкина истекает этим летом. Сейчас он получает 6,1 млн долларов в год. За «Питтсбург» нападающий играет с 2006 года, став в его составе трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

Всего в этом сезоне Малкин с учётом плей‑офф провёл 62 матча и набрал 64 (21+43) очка. «Питтсбург» не смог пройти первый раунд плей‑офф, уступив в серии «Филадельфии» (2–4).