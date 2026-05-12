Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о возможном усилении команды в межсезонье.

«Первоочередная задача при подготовке к следующему сезону — сохранить текущий костяк, основных лидеров? На самом деле костяк как таковой у нас уже сохранился, наша задача сейчас постараться усилиться. Нам нужно два защитника, под первую-вторую пятёрку. У нас много хороших ребят, но ищем хоккеистов для высокого темпа игры, прессинга, контроля шайбы.

У нас есть ребята, которые способны завладеть шайбой, навязать борьбу, таких ребят у нас достаточно, хочется больше креативных, тонких игроков, ещё одно звено атакующее, которое поможет нам забросить больше 200 шайб в регулярном чемпионате. Хочется пробить эту планку в следующем сезоне.

В интернете были тревожные новости, что соперники интересуются ключевыми игроками, например, Артёмом Сериковым? Нашими игроками много кто интересуется. Но просто интереса недостаточно, есть определённые процедуры, обязательства, контракты.

Тот же Артём — он не свободный агент. Возможно, ему хочется где-то улучшить свои финансовые условия. Я считаю, что он сделал шаг вперёд в своей игре именно в нашей команде, здесь он развивается. Я понимаю игроков, которые хотят увеличения в том числе и заработной платы, посмотрим, как всё будет развиваться. Мы тоже какими-то игроками интересуемся.

По ходу сезона пришли к нам Максим Федотов, Матвей Заседа, Джозеф Душак. Но начиная с осени по большому счёту по трансферам у нас ничего не получилось. Есть желание найти игроков, похожих по стилю и подходящих по цене, но это всё сложно. Разговариваем с клубами, они хотят уже наших лидеров на обмен.

Многие Никитой Хоружевым интересуются, Филиппом Долгановым, другими игроками. Но мы не собираемся их отдавать, так же, как и другие команды не собираются отдавать тех игроков, которых мы хотим. Так что это сложный процесс, посмотрим, что получится», — сказал Гришин Чемпионату.

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» продлил контракты с нападающими Никитой Попугаевым и Иваном Николишиным до конца сезона 2026/2027.