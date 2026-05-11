«Локомотив» на своем льду одержал победу над «Ак Барсом» в первом матче финала Кубка Гагарина — 3:1.

В первом периоде команды не отличились, но уже на второй минуте следующего отрезка ярославцы отличились дважды — сначала Александр Радулов открыл счет, а затем Денис Алексеев удвоил преимущество хозяев.

На 36-й минуте Байрон Фрэз забросил третью шайбу в ворота Тимура Билялова.

В третьей двадцатиминутке единственный гол на свой счет записал защитник гостей Митчелл Миллер на 48-й минуте.

«Локомотив» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 13 мая в Ярославле.