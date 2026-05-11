Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:1).

globallookpress.com

«Большая победа.  Особенно после шестого и седьмого матчей с "Авангардом", где эмоции были запредельными.  Надеялся на хорошее начало серии, потому что после такого испытания можно было подсознательно расслабиться.  У нас был нормальный первый период, могли сыграть лучше.  Отличный второй, который стал ключом к победе.  Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола.  Второй период стал ключевым, в третьем сыграли надёжно.  Исаев был невероятен.

Почему поменяли тройки?  Основывались на составе соперника.  Обсуждали это пару дней.  Перед игрой решили это сделать.  У меня было внутреннее чувство, что это сработает.  Эти звенья провели хорошую игру.

Почему не забили в формате "пять на три"?  Нам нужно бросать по воротам», — цитирует Хартли «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0.  Второй матч пройдет 13 мая в Ярославле.