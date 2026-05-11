Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:1).

Боб Хартли globallookpress.com

«Большая победа. Особенно после шестого и седьмого матчей с "Авангардом", где эмоции были запредельными. Надеялся на хорошее начало серии, потому что после такого испытания можно было подсознательно расслабиться. У нас был нормальный первый период, могли сыграть лучше. Отличный второй, который стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола. Второй период стал ключевым, в третьем сыграли надёжно. Исаев был невероятен.

Почему поменяли тройки? Основывались на составе соперника. Обсуждали это пару дней. Перед игрой решили это сделать. У меня было внутреннее чувство, что это сработает. Эти звенья провели хорошую игру.

Почему не забили в формате "пять на три"? Нам нужно бросать по воротам», — цитирует Хартли «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 13 мая в Ярославле.