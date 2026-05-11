Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о вылете команды из Кубка Гагарина от «Локомотива».

«Считаю, что эмоции поутихнут и есть возможность оглянуться назад. Мы побили многие рекорды, я рад видеть, что наши хоккеисты серьёзно выросли и по отдельности, и как коллектив. Мы понимали, что нам необходимо улучшаться, и мы это реализовали. Пришло много новичков в команду, все в клубе работали не покладая рук. Все хотят побеждать, но это нужно заслужить своей работой. Мы строили команду с первого дня, но необходимо продолжать работу дальше. Много хороших историй в этом сезоне, поэтому я не хочу зацикливаться на этом обидном поражении в полуфинале.

Нельзя просто взять и перечеркнуть всё, что было до этого. Порой нам не хватало удачи, где-то не хватало сантиметров, и буквально четырёх-пяти шагов в каких-то моментах не хватило, чтобы всё было немного иначе. Но я предвкушаю наши действия, следующий сезон. Горечь поражения есть, но мне обидно за игроков, которые буквально жертвовали собой, играли через боль и с тяжёлыми травмами, а ведь мы играли с очень силовыми соперниками. На следующий сезон нам нужно усиливать коллектив ребятами, которые будут выдерживать силовую борьбу и противостоять таким соперникам, как "Локомотив"», — приводит слова Буше «Чемпионат».

Омичи уступили «Локомотиву» в серии со счетом 3-4, ведя по ходу оной 3-1.