Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил список лучших бомбардиров Кубка Стэнли-2026.

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» нападающий набрал три очка — забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Встреча завершилась уверенной победой «Миннесоты» со счетом 5:1, однако в серии команда по-прежнему уступает — 1:2.

Теперь на счету 29-летнего россиянина 14 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф — 4 гола и 10 ассистов. Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.

Следом за ним располагаются защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз и форвард «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер — у обоих по 13 результативных баллов.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 78 матчей, в которых набрал 89 очков — 45 шайб и 44 передачи.