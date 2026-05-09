Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, чего он ждет от финала между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом».

«Просто буду болеть за хороший хоккей, чтобы обе команды показали такую же игру, как "Локомотив" с "Авангардом" в полуфинале. Между теми командами была настоящая финальная игра: "Локомотив" за 30 секунд забил две шайбы, проявил характер, сумев спастись от поражения. Было семь матчей, что любят болельщики. Надеюсь, что и финал будет такой же. Будем болеть за такой хоккей, который мы любим», — цитирует Третьяка ТАСС.

Первый матч стартует 11 мая, а следующий — 13 мая в Ярославле, дальше команды переедут в Казань, где пройдут игры 15 и 17 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. «Ак Барс» брал трофей в 2009, 2010 и 2018 годах.