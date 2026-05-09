Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Почти вся команда друзей и знакомых, мы вместе играли и росли. Но на льду друзей нет, а вне его мы все товарищи. Но уже пять лет меня в той команде не было, так что тренерский штаб лучше знает их. Две такие габаритные и мощные команды, похожие. Детали будут очень важны. Кто будет лучше в них, тот выиграет серию», — приводит слова Денисенко «Чемпионат».

Первый матч серии состоится в Ярославле 11 мая.