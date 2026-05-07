Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру «Локомотива» и «Авангарда» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина globallookpress.com

Напомним, что омская команда вела в серии с «железнодорожниками» со счетом 3:1, но ярославцы сумели выиграть 3 матча подряд и вышли в финал Кубка Гагарина.

«Это единственная серия, где было семь матчей. Очень интересные игры с непредсказуемым результатом. Дважды проигрывая две шайбы, "Локомотив" сумел выиграть эти игры, хотя понадобилось по два овертайма. Они совершили почти невозможное.

Чего "Авангарду" не хватило? Они как‑то просели физически. Начинали вроде хорошо, все двигались, а потом как‑то раз — и сдавали. "Локомотив" физически готов хорошо, им всё время хватало сил. Они сыграли целую игру, два овертайма, забили и в конце вырвали игры. Это говорит о том, что они прилично морально заряжены и хорошо готовы физически. Морально — понятно почему, они всё‑таки действующие чемпионы», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет против казанского «Ак Барса». Первый матч между этими командами состоится 11-го мая в Ярославле.