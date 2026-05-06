Завершился седьмой матч Кубка Гагарина, в котором определился второй финалист турнира.

В напряжённом матче во втором овертайме победу со счётом 4:3 одержал ярославский «Локомотив», переигравший омский «Авангард».

Первый период завершился вничью. На 25‑й секунде «Локомотив» открыл счёт после точного броска Никиты Курьянова, а на пятой минуте счёт сравнял Александр Волков.

На 26‑й минуте «Авангард» вышел вперёд после гола Константина Окулова, а через 8 минут Джозеф Чекони забросил третью шайбу омичей.

На исходе второй 20‑минутки хозяева сократили преимущество в счёте благодаря шайбе Максима Шалунова.

На 52‑й минуте Максим Берёзкин сравнял счёт в игре и перевёл её в овертайм.

Победу ярославцам во втором овертайме принёс Максим Берёзкин, на счету которого дубль.

Соперником по финалу станет «Ак Барс», обыгравший в своём полуфинале «Металлург» (4-1).