Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон интересуется возможностью подписания контракта с российским форвардом «Металлурга» Романом Канцеровым. Об этом сообщил журналист Скотт Пауэрс.

«Дэвидсон рассчитывал в ближайшие дни поговорить с Романом Канцеровым и его агентом, чтобы обсудить возможность подписания контракта на следующий сезон», — написал Пауэрс в социальной сети X.

21-летний Роман Канцеров стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году, выступая за магнитогорский «Металлург», где он провел всю свою карьеру в КХЛ. В его активе 65 заброшенных шайб и 75 результативных передач в 208 матчах лиги.