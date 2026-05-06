Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о будущем нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

«Кузнецов хотел остаться в "Салавате", но у клуба финансовые проблемы. Какой тогда смысл оставаться там? Предложения в КХЛ у Евгения будут, но не так много. Это большой мастер, но травмы не дают ему играть долгий период времени. Это помешает повышенному интересу.

Вряд ли Кузнецов вернётся в СКА, но кто знает. Клуб сейчас больше делает акцент на молодых ребятах. Просто я не верю, что клуб пойдёт на это.

Репутация? Здесь комплекс причин. Когда берут игрока, то смотрят всё — репутацию, травматичность, характер, запросы агента, впишется ли он в систему игры тренера. Так что решает не только репутация», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

Кузнецов выступал за СКА в сезоне-2024/2025. В текущем сезоне форвард играл за «Металлург» и «Салават Юлаев».