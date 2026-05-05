Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о противостоянии «Локомотива» и «Авангард» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Когда играют две равные команды, ждёшь до последнего крутой развязки, вот она и произошла. Пара очень равная, интересно наблюдать за действиями тренерских штабов. Они проделывают сумасшедшую работу, видны изменения в игре. У "Авангарда" их чуть меньше, но "Локомотив" немного в другой хоккей играет.

Никого не хочется обижать, но да, можно сказать, что это скрытый финал. Ребята потреплют друг друга, поэтому в финале будет обеим командам тяжело. Лиге надо подумать, чтобы дать дополнительные дни отдыха перед финалом», — цитирует Сушинского «Советский спорт».

Напомним, что в шестой игре «Локомотив» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 3:3. Решающая седьмая встреча между этими командами состоится завтра, 6-го мая в Ярославле. Начало игры — в 19:30 мск.