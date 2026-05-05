Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал о повреждении партнера по команде Коннора Макдэвида.

globallookpress.com

«Думаю, тут (в вылете "Эдмонтона") было несколько факторов.  Во-первых, травмы.  Игроки, на которых мы рассчитывали, не смогли показать себя с лучшей стороны.  Все мы люди, и игрок под номером 97 тоже человек.  Все через это проходят.  Сейчас кажется, что, возможно, это даже к лучшему.  Есть время на восстановление, залечивание травм и возвращение в следующем сезоне более сильными.

Мы все знали о состоянии Коннора.  Он играл практически на одной ноге.  У Дикинсона тоже были проблемы с ногой.  Леон (Драйзайтль) только что вернулся после травмы колена.  Думаю, ему, вероятно, нужно было ещё несколько недель.  Когда играешь с таким настроем, это влияет на тебя.  Возможно, всё произошло так, как и должно было», — цитирует Подколзина R.org.

    • Напомним, что «Эдмонтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии 1-го раунда, уступив «Анахайму» со счетом в серии 2:4.  Макдэвид провел в этой серии все 6 матчей, забросил шайбу и сделал 5 голевых передач.