Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал о повреждении партнера по команде Коннора Макдэвида.

«Думаю, тут (в вылете "Эдмонтона") было несколько факторов. Во-первых, травмы. Игроки, на которых мы рассчитывали, не смогли показать себя с лучшей стороны. Все мы люди, и игрок под номером 97 тоже человек. Все через это проходят. Сейчас кажется, что, возможно, это даже к лучшему. Есть время на восстановление, залечивание травм и возвращение в следующем сезоне более сильными.

Мы все знали о состоянии Коннора. Он играл практически на одной ноге. У Дикинсона тоже были проблемы с ногой. Леон (Драйзайтль) только что вернулся после травмы колена. Думаю, ему, вероятно, нужно было ещё несколько недель. Когда играешь с таким настроем, это влияет на тебя. Возможно, всё произошло так, как и должно было», — цитирует Подколзина R.org.

Напомним, что «Эдмонтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии 1-го раунда, уступив «Анахайму» со счетом в серии 2:4. Макдэвид провел в этой серии все 6 матчей, забросил шайбу и сделал 5 голевых передач.